В Екатеринбурге стартует выставка «Революция детства»

Посетители смогут увидеть детские игрушки дореволюционных и советских годов. Фото: пресс-служба управления здравоохранения Администрации Екатеринбурга

Сегодня, 17 октября, в 14:00 откроется выставка «Революция детства». Она расположится в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачёва, 41) и продлится до 30 января 2018 года.

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения администрации Екатеринбурга, выставка проводится в рамках масштабного мультижанрового проекта «Яреволюция».

Авторы работ, представленных на экспозиции, попытались рассказать о влиянии революции на личность и сделали это с помощью графических и бытовых артефактов. Посетители смогут увидеть детские игрушки дореволюционных и советских годов, антиплакаты, а также погрузиться в атмосферу трех параллельных миров – дворянского, крестьянского и советского детства. Отмечается, что уникальность выставки состоит в том, что она охватывает быт, культуру, традиции воспитания, психологию и даже гигиену детей времён революции.