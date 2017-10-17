Прямое авиасообщение между Пермью и Екатеринбургом возобновится 31 октября. Фото: Алексей Кунилов

С конца октября возобновится прямое авиасообщение между Пермью и Екатеринбургом. Ранее регулярные перелёты были приостановлены из-за низкого пассажиропотока.

Как рассказали "ОГ" в пресс-службе воздушной гавани Перми "Большое Савино", рейс между столицами Прикамья и Среднего Урала на самом деле появился в расписании аэропорта. Перевозить пассажиров будет авиакомпания "Комиавиатранс". Однако, собеседник издания подчеркнул, что об окончательном возвращении авиасообщения в расписание говорить пока рано, поскольку авиаперевозчик ещё не начал продажу билетов по данному маршруту.

Между тем, согласно расписанию аэропорта "Большое Савино", первый рейс авиакомпании "Комиавиатранс" по маршруту Пермь - Екатеринбург состоится 31 октября. Воздушные суда L-410 будут летать два раза в неделю, по вторникам и четвергам. Время в пути составит 1 час 10 минут. Вторничный рейс будет функционировать с 31 октября по 3 марта 2018 года. По четвергам самолёты будут летать в Екатеринбург вплоть до 22 марта.

Отметим, что ранее прямое авиасообщение между Пермью и Екатеринбургом осуществляли авиакомпании "Оренбуржье" и "Руслайн". Однако в октябре прошлого года данные перелёты были приостановлены из-за низкого пассажиропотока.