На Среднем Урале вдвое увеличилось количество муниципалитетов, сдавших жильё досрочно

Наибольшее количество жилья в сентябре сдано в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

В предыдущем месяце в два раза увеличилось число муниципалитетов, которые перевыполнили годовой план по вводу жилья. Восемнадцать городов и посёлков уже достигли поставленных целей на год.

Как сообщает областной департамент информполитики, уже к августу с поставленной задачей справились 9 городов. Отмечается, что наибольшее количество жилья в сентябре сдано в столице Урала и составляет почти 35 тыс. кв. м.

По данным регионального минстроя, с начала года по сентябрь в Берёзовском было сдано 73,6 тыс. кв. м. (122,7% к контрольным показателям), в Краснотурьинске - 7,6 тыс. кв. м. (100,5%), в Артёмовском - 3,5 тыс. кв. м. (113,5%). Завершено строительство в Реже около 13 тыс. кв. м. (113%), в Каменском городском округе – 17,4 тыс. кв. м. жилья (158%), в Талицком ГО – 10,6 тыс. кв. м. (110%), в Шале – около 10,2 тыс. кв. м. (примерно 130%), в Артях - 5 тыс. кв. м. (170%). В 39 муниципалитетах области увеличился объём ввода жилья относительно прошлого года: в Первоуральске - на 127% к объёмам прошлого года, в Среднеуральске - на 128%, в Асбесте - на 183%, в Полевском - на 116,4%.

«Жилищное строительство активно развивается... Реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья стимулировала развитие строительного комплекса в средних и малых городах области. Благодаря ей мы строим дома там, где с советских времён не видели новостроек. А вместе с домами строим современные котельные, дороги и другие инфраструктурные объекты», – отметил и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.