Свердловские приставы выдворили из страны 83 мигранта-нелегала

Всего с начала года свердловские судебные приставы принудительно отправили на родину 1230 иностранцев. Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

Свердловские судебные приставы выдворили 83 иностранных граждан - нарушителей миграционного законодательства. Установлено, что 16 иностранцев собирали капусту на территории агропромышленного хозяйства посёлка Октябрьский Белоярского района.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, по решению суда, граждане Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана были признаны виновными сразу по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Помимо депортации из страны каждый нарушитель приговорён к штрафу в две тыс. рублей.

Сообщается, что все граждане, подлежащие выдворению, были доставлены судебными приставами в аэропорт Кольцово и благополучно отправлены на родину. 80 нелегалов приобрели авиабилеты домой на свои деньги либо за счёт родственников, ещё трое покинули страну за счёт бюджетных средств РФ.

Всего с начала года свердловские судебные приставы принудительно отправили на родину 1 тыс. 230 иностранцев. В их числе оказались граждане Камеруна, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Украины и Прибалтики.