УрФУ вошёл в ТОП-50 вузов центральной Азии и Восточной Европы

УрФУ вошёл в ТОП-50 вузов центральной Азии и Восточной Европы. Рейтинг опубликовала исследовательская компания QS Quacquarelli Symonds.

Всего в список из 300 университетов попали 97 российских вузов. Уральский федеральный университет расположился на 48-й строчке.

Возглавил рейтинг МГУ им. Ломоносова, второе место занял Новосибирский государственный университет, третье - Тартуский университет в Эстонии.

Вузы оценивались по многим критериям, включая онлайн-присутствие университета в Интернете и долю его академических сотрудников, имеющих квалификацию на уровне PhD.