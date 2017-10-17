Евгений Куйвашев подписал указ о назначении вице-губернаторов Свердловской области

Вице-губернаторы приступают к обязанностям без приставки и. о. с сегодняшнего дня. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ № 534-УГ о назначении своих заместителей. Документ опубликован на сайте главы региона.

Таким образом, на должности заместителей губернатора Свердловской области от 17 октября 2017 года переназначены: Александр Высокинский, Сергей Зырянов, Павел Креков, Азат Салихов и Сергей Швиндт. Они приступают к обязанностям без приставки и.о. с сегодняшнего дня.

Добавим, Александр Высокинский курирует экономику и территориальное развитие, а также реализацию стратегий развития муниципалитетов, Павел Креков - социальный блок, Сергей Швиндт – инфраструктуру, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, строительство, дороги, подготовку к ЧМ-2018, Сергей Зырянов - сферу управления госимуществом, Азат Салихов - взаимодействие с силовыми структурами, а также отвечает за работу архивов и ЗАГСов.

Ранее глава региона подписал указ № 495, которым назначил первыми вице-губернаторами Свердловской области Алексея Орлова и Владимира Тунгусова, вице-губернатором — министром финансов Свердловской области Галину Кулаченко и министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова.

Отметим, в Свердловской области в ближайшее время впервые объявят открытый конкурс на замещение вакантных должностей министра экономики и министра инвестиций и развития.