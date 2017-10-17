В Верхней Синячихе модернизируют систему электроснабжения

Из схемы исключат старую подстанцию на территории металлургического завода-банкрота. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские энергетики начали модернизацию системы электроснабжения Верхней Синячихе. Из схемы исключат старую подстанцию на территории металлургического завода-банкрота.

Как сообщает пресс-служба Облкоммунэнерго, промышленное предприятие не в состоянии содержать важный для электроснабжения рабочего посёлка объект, который давно находится в аварийном состоянии. Поскольку подстанция снабжает электричеством около трёх тысяч потребителей в старой части города, для того, что вывести её из эксплуатации, необходимо построить новую линию электропередач.

Энергетики временно возьмут в эксплуатацию старую подстанцию, чтобы эта постройка 60-х годов продолжала работу во время строительства нового распределительного пункта и пятикилометровой воздушной линии. Однако для этого объект придётся отремонтировать.

По словам заместителя главного инженера по электротехнической части Облкоммунэнерго Владимира Шептаева, менять оборудование и ремонтировать дырявую кровлю будут поэтапно, без остановки объекта.

Планируется, что на новую схему электроснабжения Верхняя Синячиха перейдёт до конца 2018 года. Только после этого старую подстанцию можно будет вывести из эксплуатации.