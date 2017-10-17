Представители 23 уральских регионов обсудят способы формирования доступной среды для людей с ОВЗ

В качестве практической части участники встречи побывают в Областном центре реабилитации инвалидов. Фото: Александр Исаков

Представители 23 регионов посетят столицу Урала, где состоится информационно-методический семинар по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. Программа мероприятия рассчитана на четыре дня.

Как сообщает областной департамент информполитики, в качестве практической части участники встречи побывают в Областном центре реабилитации инвалидов. Целью посещения станет изучение опыта работы в Свердловской области.

«Ежегодное проведение Минтрудом России таких семинаров позволяет не только обучить слушателей по различным вопросам в сфере доступной среды, но и обеспечить обмен опытом и профессиональными знаниями. Главное, что в результате этой деятельности повышается качество жизни людей, в первую очередь тех, кто нуждается в особом уходе», – рассказала директор департамента по делам инвалидов Минтруда РФ Анна Гусенкова.

Отмечается, что семинар пройдёт по двум направлениям: для специалистов, учреждений, участвующих в формировании доступной среды, органов власти, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения, участвующего в работе по содействию занятости инвалидов.

Напомним, что подобный семинар прошёл в Свердловской области пару лет назад, тем самым положив начало проведению похожих мероприятий по всей стране.