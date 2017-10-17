На Среднем Урале сотрудница полиции выпала на ходу из машины

По предварительным данным, у транспортного средства имелись неполадки с дверью. Фото: Александр Зайцев

В Каменске-Уральском сотрудница полиции выпала из служебного уазика прямо во время движения. У машины неожиданно открылась дверь.

Как рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, необычное ДТП произошло 16 сентября в 14:05 на перекрёстке улицы Павлова и проспекта Победы. В момент происшествия автомобиль «ГАЗ» с полицейскими на борту ехал по служебным нуждам. Во время резкого поворота налево дверь неожиданно открылась, и младший сержант полиции 1982 года рождения упала на проезжую часть. По предварительным данным, у транспортного средства имелись неполадки с дверью.

«Женщина получила травмы различной степени тяжести и с места происшествия была госпитализирована в реанимационное отделение одной из больниц города. Сейчас врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь. Больше никто из участников дорожного движения не пострадал», - рассказал Валерий Горелых.

Отмечается, что по данному факту по указанию руководства ГУ МВД России по Свердловской области назначено проведение проверки, в рамках которой специалисты установят более подробные и точные обстоятельства случившегося, в том числе техническое состояние автомобиля. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.