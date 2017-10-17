В мэрии Екатеринбурга поддержали идею запрета на въезд машин в центр города

Центральную часть Екатеринбурга предлагают сделать исключительно прогулочно-пешеходной. Фото: Алексей Кунилов

В мэрии уральской столицы одобрили идею о введении запрета на въезд личного автотранспорта в центр города. Центральную часть Екатеринбурга предлагают сделать исключительно прогулочно-пешеходной, оставив здесь только общественный транспорт.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, речь о введении ограничения на проезд автомобилей в центр города зашла в рамках программы «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний». В ней принял участие замглавы администрации уральской столицы по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

На вопрос ведущей, согласен ли он с предложением экспертов ограничить проезд в центр личного транспорта, чиновник ответил утвердительно.

«Я согласен с этим способом. Центр города — площадка для людей. Это прогулочные парковые зоны, и лучше, если бы здесь был только общественный транспорт», - заявил Андрей Корюков.

Отметим, что пока данная инициатива официально нигде не выдвигалась и находится на стадии обсуждений. О каких именно улицах уральской столицы идёт речь, также неизвестно.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ» накануне глава администрации Александр Якоб обсудил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым вопросы благоустройства города в 2018 году. В том числе речь шла о строительстве дорог, школ и скверов.