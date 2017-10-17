Платное образование в России за год подорожало на 16%

Платное образование в России за год подорожало на 16%. Об этом стало известно в ходе исследования качества приёма в отечественные вузы в 2017 году.

Как передаёт федеральный портал "Российское образование" слова ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, учредители университетов более строго настояли на том, чтобы цена платного обучения не отставала от бюджетного финансирования соответствующего вуза.

При этом и сами абитуриенты стали проявлять повышенный интерес к обучению на контрактной основе. "Значительная часть абитуриентов сознательно выбирает платное. Вдвое вырос платный приём в ведущий педагогический вуз. Люди стали инвестировать деньги в то, чтобы стать врачом или учителем", - сообщил Ярослав Кузьминов, добавив, что население сегодня имеет значительный потенциал платёжеспособного спроса на высшее образование.

Напомним, исследование качества приёма в российские вузы ведётся с 2009 года и охватывает более 400 вузов по всей стране, куда принимают абитуриентов по результатам ЕГЭ или побед в олимпиадах.