Игорь Левитин посетит досрочное открытие моста через Транссиб в Верхнем Дуброво

Торжественная церемония состоится 18 октября в 13:00. Фото: Елизавета Мурашова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник Президена РФ Игорь Левитин примут участие в открытии моста через Транссиб в Верхнем Дуброво. Торжественная церемония состоится 18 октября в 13:00.

Как сообщает областной департамент информполитики, участие в мероприятии также примет и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», строительство моста через железнодорожные пути в посёлке Верхнее Дуброво завершится на два года раньше срока.

Строительство путепровода через участок Транссибирской магистрали началось в августе 2016 года по поручению главы региона. По плану, работы должны были завершиться в ноябре 2019 года. Весной 2017 года Евгений Куйвашев, проинспектировав стройку, поручил досрочно ввести путепровод в эксплуатацию до конца года.

Длина моста составляет 162,5 метра вместе с подходами к нему – 513 метров. Проезжая часть включает две полосы движения, ширина каждой из которых – 3,5 метра. Для пешеходов оборудован тротуар, поставлены металлические ограждения и сделано наружное освещение.