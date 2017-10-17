В некоторых школах и ДДУ области у детей случились внеплановые каникулы. Фото: Алексей Кунилов

Более 50 образовательных учреждений Свердловской области приостановили учебный процесс из-за ОРЗ. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Частично приостановили обучение 44 детских дошкольных учреждения (в них было закрыто 56 групп), а также 3 школы (на карантин отправились 3 класса). В Артинском ГО был полностью остановлен образовательный процесс в одной школе и одном детском дошкольном учреждении, в Красноуфимском ГО и Камышловском МР закрыли по одному ДДУ.

При этом, как отмечают специалисты Роспотребнадзора, за минувшую неделю показатель заболеваемости ОРВИ снизился на 6% и составил 57,6 на 10 тыс. населения. Это на 5% выше эпидпорога.

Добавим, что в области полным ходом идёт вакцинация против гриппа. На данный момент привиты 1,7 млн человек - 25,8% населения региона.