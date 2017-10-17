Троллейбусному движению в Екатеринбурге исполнилось 74 года

За время своего существования, услугами троллейбусного движения воспользовались 5 417 769 000 пассажиров. Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбургскому троллейбусному движению исполняется 74 года. Первый троллейбус проехал по улицам города 7 октября 1943 года.

Как сообщает пресс-служба ЕМУП "ТТУ", решение о строительстве в Свердловске первой троллейбусной линии, Государственный Комитет Обороны принял осенью 1942 года. Маршрут протяжённостью почти в 10 км проложили от улицы Фрунзе до посёлка Нижнеисетск, в котором располагался эвакуированный из Киева завод химического машиностроения.

Вторая линия троллейбусного движения была построена осенью 1945 года. Она соединила улицы Фрунзе и Ленина. В 1947 году её продлили до железнодорожного вокзала. Спустя ещё 6 лет первая линия дотянулась от Нижнеисетска до Химмаша. В том же году открыли третью ветку по улице Малышева от Центральной гостиницы до нынешнего Центрального стадиона, который в то время носил название «Металлург».

Отметим, что сегодня по улицам Екатеринбурга курсируют 19 троллейбусных маршрутов, а в парк входит 241 троллейбус. Общая протяжённость сети составляет 168,4 км. Ежедневный пассажиропоток превышает 79 тысяч человек. За время своего существования услугами троллейбусного движения воспользовались 5 млрд 417 млн 769 тыс. пассажиров.