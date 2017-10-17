В Екатеринбурге с начала года в ДТП пострадал 61 ребёнок

Травмы различной тяжести получил 61 ребёнок. Фото: Алексей Кунилов

В столице Урала с начала года зарегистрировано более 50 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети.Травмы различной степени тяжести получил 61 ребёнок.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, 22 ребёнка были травмированы будучи пассажирами в автомобилях, 33 — пешеходами, пять детей - при управлении велосипедом и один - при управлении квадроциклом.

Напомним, что за предыдущие месяцы 2017 года в Свердловской области произошло большое количество ДТП с участием детей. В январе этого года в Реже пострадал восьмилетний ребёнок, в результате столкновения маршрутного автобуса с автомобилем. В феврале в Первоуральске водитель сбил школьника, перебегавшего дорогу в неположенном месте, в этом же месяце произошло ДТП на Тюменском тракте и под Нижними Серьгами. В марте двухлетний ребёнок погиб на Пермском тракте и двое пострадало под Берёзовским. В мае в Екатеринбурге водитель сбил ребёнка на самокате. В июле в Кировограде автолюбительница сбила ребёнка, перепутав педали тормоза и газа. В августе в ДТП на трассе Екатеринбург -Тюмень пострадали четверо детей.