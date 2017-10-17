На создание центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге из федерального бюджета выделят 200 миллионов рублей

Решение принято после переговоров с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Фото: областной департамент информполитики

На создание центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге из федерального бюджета выделят 200 млн руб. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский в ходе визита в уральскую столицу, сообщает областной департамент информполитики.

Решение принято после переговоров с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и посещения здания Екатеринбургского музея изобразительного искусства на улице Вайнера, где и планируется разместить культурно-просветительский центр.

Подписание соглашения о софинансировании запланировано на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдёт с 16 по 18 ноября на площадке главного штаба Государственного Эрмитажа.

Смета проекта составляет более 576 млн руб. Из регионального бюджета на создание центра "Эрмитаж-Урал" в 2018 году планируется направить 170 млн руб. и ещё 85 млн руб. - из бюджета Екатеринбурга. Работы по созданию центра завершатся к 75-летию Великой Победы в 2020 году.

Напомним, идею создания центра начали продвигать в 2013 году по итогам визита Владимира Мединского в Екатеринбург. В 2014 году на международной конференции музеев "Музеи и власть" состоялось подписание соглашения о намерении по созданию центра "Эрмитаж-Урал". В столицу Среднего Урала тогда приезжал гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

- Во время Великой Отечественной войны в столице Среднего Урала хранились коллекции музея, благодаря чему они были спасены. Сотрудничество Эрмитажа и Свердловской области – многолетний процесс, в частности, на протяжении порядка 20 лет на базе регионального краеведческого музея работает Эрмитажная школа реставрации, - рассказал Михаил Пиотровский.

Добавим, Владимир Мединский в ходе визита в Екатеринбург также встретился с уральскими работниками культуры.