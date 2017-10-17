В Екатеринбурге жители Мичуринского посадили именные деревья

На открытии пешеходной тропы в Мичуринском были высажены деревья и кустарники. Фото: Александр Зайцев

В посёлке Мичуринский состоялось открытие пешеходной тропы, где жители смогут отдохнуть со своими семьями. На мероприятии были высажены деревья и кустарники.

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, все желающие смогли принять участие в высадке растений. Жителям района выдали лопаты, перчатки и саженцы. Также для каждой семьи были подготовлены именные таблички. Всего были посажены 53 дерева и кустарника: ели, яблони, ивы, боярышник.

«Сегодняшнее мероприятие посвящено Году экологии в Российской Федерации, поэтому мы приступили к обустройству посёлка Мичуринского. Теперь это будут семейные деревья», — сказал депутат Екатеринбургской городской думы, председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Владимир Крицкий.