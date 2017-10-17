Пять почтовых отделений Екатеринбурга на неделю сменят адрес

Переезд связан с модернизацией городских представительств Почты России. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге пять отделений почтовой связи на неделю сменят место дислокации. Переезд связан с модернизацией городских представительств Почты России.

Как сообщает пресс-служба УФПС Свердловской области, в Екатеринбурге стартовала масштабная кампания по модернизация отделений связи. Реконструкция будет проходить без закрытия представительств. Обслуживание клиентов перенесут на территории ближайших почтовых отделений или арендованные площадки. Принимать посетителей по временному адресу отделения почты будут с 18 по 23 октября.

В частности, обслуживание клиентов отделения, расположенного по адресу Сыромолотова, 28а, будет переведено на время ремонта на ул. Панельную, 13. Почта на Тимирязева, 13 переедет на арендованную площадку по адресу Гагарина, 33. Отделение на Красина, 7 будет принимать посетителей на Мельковской 2 б. Представительство на Декабристов, 16 временно сменит адрес на Фрунзе, 20. Отделение почты на Волгоградской, 47 разместится на арендованной площадке по ул. Ясной 32/3.

Планируется, что в результате масштабной реконструкции крупнейшие городские отделения связи Екатеринбурга превратятся в современные офисы с новыми техникой и технологиями обслуживания, а также обновленными интерьером и мебелью.

Сообщается, что вся ремонтная кампания продлится три месяца. До конца года в городе модернизируют ещё девять почтовых представительств.