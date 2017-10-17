Евгений Куйвашев и Сергей Носов обсудили ключевые проекты Нижнего Тагила

На совещании были определены ключевые задачи, которые предстоит решить городу в будущем году. Фото: областной департамент информполитики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках подготовки бюджета 2018 года провёл рабочую встречу с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым. На совещании были определены ключевые задачи, которые предстоит решить городу в будущем году.

Как сообщает областной департамент информполитики, в рабочей встрече приняла участие замгубернатора, министр финансов региона Галина Кулаченко. По словам главы региона, в городе предстоит многое сделать в преддверии 300-летия второго по величине муниципалитета Среднего Урала.

В свою очередь Сергей Носов рассказал главе региона о проектах, реализация которых позволит обеспечить новое качество жизни тагильчан. Глава города отметил, что 2018 год станет стартовым для реализации губернаторской программы «Пятилетка развития» и подготовки к 300-летию Нижнего Тагила по указу Президента России Владимира Путина.

«Это стартовый год, очень важный для нас. Нам предстоит не только сохранить достигнутые темпы по дорожному строительству, благоустройству территорий, но и увеличить их», – сказал глава Нижнего Тагила.

Обсуждались строительство моста через Нижнетагильский пруд и выполнение поручения губернатора по обеспечению жителей города качественной питьевой водой. Ещё одной темой для разговора стало завершение строительства парка Народный. Ранее глава региона дал поручения оказать необходимую финансовую поддержку проекту.

«Губернатор поддержал парк Народный и пообещал горожанам, что проект будет реализован. И он своё слово держит, тагильчане могут быть довольны», – отметил Сергей Носов после окончания рабочей встречи.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», 16 октября Евгений Куйвашев в рамках бюджетного процесса провёл аналогичную встречу с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом.