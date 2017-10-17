Екатеринбург первым встретил нового главу РАН Александра Сергеева

Сегодня, 17 октября, уральскую столицу посетил президент Российской академии наук Александр Сергеев. Это его первый выезд в качестве нового руководителя РАН.

Как сообщает официальный портал горадминистрации, Екатеринбург отмечен не случайно: Уральское отделение РАН было единственным региональным отделением, которое выдвинуло кандидатуру Александра Сергеева на пост президента в недавних выборах. "Хочу поблагодарить за доверие. Я, будучи избранным, буду это помнить. Будем выстраивать отношения, чтобы УрО РАН было краеугольным отделением с точки зрения научного и промышленного потенциала", - заявил академик.

Александр Сергеев принимает участие в Уральском научном форуме и планирует обсудить с учёными УрГАУ современные задачи аграрной науки и перспективы её развития. Напомним, ректор УрГАУ Ирина Донник вошла в президиум РАН, став единственной женщиной-вице-президентом.