Более 400 единиц спецтехники будет задействовано в зимний период для снегоочистки уральских трасс

Дорожные службы готовы к зимнему периоду. Фото: Алексей Кунилов

Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства ФКУ «Уралуправтодор» готово к зимнему периоду. Об этом рассказал начальник учреждения Алексей Борисов на сегодняшней пресс-конференции.

«Автомобильные дороги федерального значения переводят в зимний режим эксплуатации ещё до первых заморозков – в первой декаде октября. Для снегоочистки и противогололёдной обработки подведомственной сети дорог мы готовы задействовать более 400 единиц спецтехники», – сообщил Алексей Борисов.

Он также рассказал, что для устранения зимней скользкости было заготовлено 194 тыс. тонн песчано-соляной смеси. Помимо этого, в распоряжении дорожных служб насчитывается около 180 площадок для остановки транспортных средств, из которых 90 находятся на базе объектов дорожного сервиса, а также более 30 помещений для отдыха водителей.