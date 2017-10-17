До конца года на двух свердловских трассах установят новые посты видеофиксации нарушений

Мера призвана повысить сознательность водителей и уровень безопасности на дорогах. Фото: Алексей Кунилов

До конца года на двух уральских трассах установят по одному посту фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Мера призвана повысить сознательность водителей и уровень безопасности на дорогах.

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор», речь идёт о федеральных автодорогах М-5 «Урал» подъезд к Екатеринбургу (на 137 км) и Р-242 Пермь – Екатеринбург (на 346 км). Кроме того, ещё один комплекс установят на трассе Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.

Как отмечают в ведомстве, на сегодняшний день на подведомственных автодорогах установлено 56 видеокамер, которые фиксируют состояния проезда, а также 21 метеостанция и два табло переменной информации. Вся информация с устройств поступает в режиме реального времени на пульт диспетчера. В условиях зимнего сезона это позволит оперативно реагировать на дорожную обстановку и своевременно привлекать на проблемные участки дорог дополнительную снегоуборочную технику или проводить противогололёдную обработку. Также для обеспечения безопасности дорожники сообщают об изменениях погодных условий и ситуации на дорогах по «каналу дальнобойщиков» (15-й радиоканал УКВ-диапазона).

До конца 2017 года планируется ввести в эксплуатацию еще восемь метеостанций, столько же видеокамер и два табло переменной информации.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в зимний период для снегоочистки уральских трасс будет задействовано более 400 единиц спецтехники.