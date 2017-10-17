Свердловская полиция назвала самые распространённые "фейковые пугалки" в мобильных чатах

Сюжет Анти-фейк

Звено истребителей сомнительных новостей

В Екатеринбурге началась очередная волна массовой рассылки в родительских чатах. На этот раз горожан предупреждают о том, что среди школьников якобы распространяется новый наркотик-конфета: внешне препарат похож на обычную шипучку, шипит и тает во рту, пахнет земляникой или клубникой. Он может быть также "замаскирован в шоколаде, фруктах, кока-коле и арахисовом масле". Как утверждают авторы рассылки, после употребления такой конфеты ребёнок попадает в больницу с тяжёлым отравлением.

Мы попросили сотрудников ГУ МВД России по Свердловской области прокомментировать очередной вброс:

- Фактов, описываемых в этих сообщениях о "землянике", в Свердловской области не зарегистрировано. Очевидно, что это очередная фейковая пугалка, которую распространяют в родительских чатах. История очень похожа на вбросы о знаменитой наркотической жвачке, которую якобы распространяли в российских школах. О ней впервые заговорили года три назад и потом этот фейк выстреливал ещё несколько раз, - сообщили в пресс-службе главка. - Ещё один известный общероссийский вброс - рассылка о 18-ти террористах-смертниках, которые якобы готовили теракты в разных городах, этот фейк всплывал дважды с разницей примерно в год. И к этому же ряду относится рассылка о якобы грядущем усыплении служебных собак в кинологическом центре вневедомственной охраны, она периодически появляется в чатах и соцсетях с указанием разной географии.

На вопрос: "Кому нужны такие массовые вбросы?" в управлении ответили так: "Мы бы сами хотели узнать ответ".

По мнению главврача Областной наркологической больницы Антона Поддубного, новая рассылка может быть вирусной рекламой наркотиков как таковых.

— Случаев употребления некой "земляники" на Среднем Урале не зарегистрировано. Ни в амбулаторной службе, ни в реабилитации, ни в стационарах. Паниковать не стоит, но надо понимать, что современные наркотические вещества действительно можно замаскировать абсолютно в любой упаковке - будь то конфета или апельсин. Напоминайте своим детям, что брать жвачки, фрукты, сладости - что угодно - у незнакомцев нельзя.

В полиции также просят родителей быть внимательными к своим детям:

- Пользуясь случаем, свердловская полиция в очередной раз призывает граждан внимательно смотреть за тем, как дети проводят свой досуг, откуда у них берутся в том числе карманные деньги, меняется ли их поведение.

Добавим, что фейки-рассылки имеют характерные общие признаки. Часто в качестве источника указывается некая "знакомая" или "знакомый" (друг семьи, сосед по даче, учитель в школе, приятель из МЧС или полиции и т.д.), которые где-то что-то услышали или увидели. Иногда авторы рассылок ссылаются на официальные источники: "Как сообщили в полиции Екатеринбурга...". Эту информацию легко проверить, позвонив на ведомственные "горячие линии".

Родительские чаты - самая удобная площадка для фейковых вбросов, так как сообщество мам, как известно, - наиболее впечатлительная аудитория.

Напомним, на прошлой неделе в родительских чатах распространялась информация о "радиоактивном облаке", которое движется на Екатеринбург из Челябинска.