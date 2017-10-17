На Среднем Урале выбрали победителя конкурса «Народный участковый-2017»

Татьяна Радчук пришла на службу в органы внутренних дел в 2007 году. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области подведены итоги голосования второго этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый-2017». Финал состязания пройдёт на сайте МВД России с 5 по 14 ноября 2017 года.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, в финале конкурса Средний Урал будет представлять участковый уполномоченный из Краснотурьинска Татьяна Радчук.

Победительница регионального этапа набрала рекордное количество голосов — 1731. За всю истории проведения конкурса никто из его участников ни разу не приближался к этой цифре. Так, в 2016 году финалист второго регионального этапа конкурса победил с результатом 729 голосов, в 2015 году — 489.

Отрыв Татьяна Радчук от ближайшего конкурента превысил 600 голосов. На втором месте с результатом 1143 проголосовавших оказался участковый из Верхней Салды Роман Амиров. Третьим стал сотрудник из Верхнепышминского ОВД Артур Ахматдинов, за которого отдали свой голос 1058 человек.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», на первом этапе конкурса Татьяна Радчук заняла второе место, тогда за неё проголосовали 405 человек.

Татьяна Радчук пришла на службу в органы внутренних дел в 2007 году. С 2011 года она занимает должность участкового уполномоченного полиции. Имеет высшее образование, получает второе - на этот раз юридическое. Замужем, воспитывает двоих детей.

Отмечается, что на подведомственной ей территории проживают 1236 человек, среди которых 11 – условно осуждённые, трое находятся под административным надзором, ещё 10 формально попадают под него, пятеро – несовершеннолетние, состоящие на учёте в полиции.

Завершающий этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2017» пройдёт на сайте МВД России с 5 по 14 ноября 2017 года.