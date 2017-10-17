В Екатеринбурге завершилась региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи

Уральскую столицу посетила самая большая из делегаций. Фото: Областной департамент информполитики

В Екатеринбурге завершилась региональная программа XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Участники делегации, посетившие Екатеринбург, примут участие в создании презентации российских регионов.

Как сообщает областной департамент информполитики, в общей сложности, в региональной программе фестиваля приняли участие более 1500 иностранных гостей. За три дня пребывания в России они посетили 15 регионов от Калининграда до Владивостока.

По словам и.о. директора департамента молодёжной политики Свердловской области Ольги Глацких, Екатеринбург заявил о желании принять у себя гостей студенческого форума одним из первых.

В результате уральскую столицу посетила самая большая из делегаций. Познакомиться Екатеринбургом вызвались около 200 человек, в том числе из таких экзотических стран, как Шри-Ланка, Уганда, Чили, Сингапур, Бурунди, Гвинея-Бисау, Нигерия и Мьянма. В будущем эти ребята примут участие в работе над презентацией российских регионов. Именно поэтому уральцы разработали для них насыщенную программу под названием «Будущее науки и глобального образования, индустрии будущего».

В рамках культурной части гости посетили основные достопримечательности уральской столицы, а также Ельцин Центр, музей изобразительных искусств и выставку «Уральская индустриальная биеннале современного искусства». Среди спортивных мероприятий отметим ежедневную зарядку с известными спортсменами Урала, а также сдачу норм ГТО. Уральский федеральный университет подготовил для иностранцев деловую программу: специалисты прочитали лекции по экономике и провели интересные мастер-классы. Кроме того, делегация отправилась на Первоуральский новотрубный завод, где побывала в экспериментальном корпусе с инновационным металлургическим оборудованием.

Одним из самых ярких мероприятии визита на Урал стал многотысячный «Хоровод дружбы». Вместе с иностранными гостями хоровод водили около четырёх тысяч молодых людей.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», 15 октября в Ельцин Центре в Екатеринбурге, так же, как в Сочи и ещё 14 городах страны, прошла торжественная церемония открытия Всемирного молодёжного фестиваля.

В эти дни в Сочи от Свердловской области на форуме студенчества присутствуют 175 свердловских делегатов.