Италия сыграет со Швецией за право выступить на ЧМ-2018

В Швейцарии состоялась жеребьёвка стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018. Восемь команд узнали соперников за право выступить на главном футбольном турнире четырёхлетия.
Противостоянием «смерти», безусловно, станут матчи Италии и Швеции. Параллельно между собой сыграют Северная Ирландия и Швейцария, Хорватия и Греция, Дания и Ирландия.
Команды проведут по два матча: один дома, один на выезде. Победители получат заветные путёвки в Россию на финальную часть чемпионата мира. Стыковые встречи пройдут в период с 9 по 14 ноября.
- Опубликовано в №194 от 18.10.2017