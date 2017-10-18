Названы самые угоняемые автомобили в Свердловской области

Среди них - иномарки Kia, Hyundai, Toyota. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловские автоинспекторы назвали самые угоняемые машины в регионе. Среди них - иномарки Kia, Hyundai, Toyota. При этом отечественные модели ВАЗ часто угоняют для того, чтобы покататься, а потом злоумышленники бросают их и скрываются, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

С начала года в регионе произошло 1 тыс. 230 угонов. 474 происшествия раскрыты, по остальным - сотрудники полиции проводят необходимые оперативные и следственные мероприятия. Около 100 подозреваемых в краже или угоне задержаны сотрудниками ГИБДД.

По информации свердловских автоинспекторов, машины угоняют чаще сего ночью с придомовых территорий или неохраняемых стоянок.

- Рекомендуется использовать следующие способы защиты ТС: хорошую автосигнализацию с обратной связью, маркировку частей и деталей машины, пользоваться охраняемой стоянкой, оборудованной системой видеонаблюдения. Кроме того, страхование имущества станет способом компенсировать автовладельцу его убытки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.