Американский писатель Джордж Сондерс получил Букеровскую премию-2017

Вчера, 17 октября, в Лондоне был озвучен победитель Букеровской премии-2017, присуждаемой в области литературы на английском языке. Лауреатом стал американский писатель Джордж Сондерс с романом Lincoln in the Bardo ("Линкольн в бардо"), пишет "РИА Новости".

В шорт-листе премии помимо победителя были ещё два американца Пол Остер с книгой "4, 3, 2, 1" и Эмили Фридлунд - History of Wolves ("История хищников"), а также три писателя из Великобритании: Мохсин Хамид - Exit West ("Выход на запад"), Али Смит - Autumn ("Осень"), Фиона Мозлей - Elmet ("Элмет"). Они получат по £2,5 тыс. и специальное подарочное издание своей книги. Победителю вручат ещё £50 тыс. стерлингов.

Добавим, первое вручение награды состоялось в 1969 году. Лишь с 2013 года на премию смогли претендовать, помимо авторов из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, писатели со всего мира за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединённом Королевстве. Лауреат Букеровской премии получает в том числе резкий рост продаж произведения.