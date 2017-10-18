НОВОСТИ

Общество 18 октября 2017, 08:15

Жители Дубая приняли российскую ракету-носитель за метеорит

Светящийся объект в небе над Дубаем

Видеозапись объекта активно обсуждается в социальных сетях. Фото: Dubai Media Office‏

Жители Дубая в ночь на вторник заметили неопознанный светящийся объект на небе. Многие предположили, что это метеорит, однако выяснилось, что это обломки ракеты-носителя  "Союз-2.1а", которая на этой неделе вывела российский грузовик "Прогресс МС-01" на орбиту, пишет издание Thenational.ae.

Видеозапись объекта активно обсуждается в социальных сетях. Однако Дубайская астрономическая группа сообщила, что в атмосфере сгорели обломки российской ракеты-носителя. 

Напомним, по данным Роскосмоса, космический грузовик "Прогресс МС-07" был запущен в прошедшую субботу на ракете-носителе "Союз-2.1а". В понедельник он пристыковался к МКС в автоматическом режиме. Корабль доставил топливо, продукты и воду экипажу, а также посылки от родных и грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Российский космонавт Сергей Рязанский, находящийся на МКС, сфотографировал грузовик на подлёте.

Грузовик на подлёте к МКС

Фото: Сергей Рязанский

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области


НОВОСТИ

Читать все новости