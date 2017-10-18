В гордуме обсудили, насколько Екатеринбург готов к ЧМ-2018

В 2017 году выполняются работы по благоустройству проспекта Ленина от Московской до 8 Марта. Фото: Павел Ворожцов

Руководители комитетов городского хозяйства, градостроительства и землепользования рассказали о результатах и планах благоустройства Уральской столицы к чемпионату по футболу, который пройдёт в следующем году. Об этом сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга.

По итогам анализа состояния дорог был составлен перечень комплексных ремонтных работ на 49 объектах, включающий обновление покрытия на дороге, замену бортового камня, ремонт тротуаров, восстановление газонов и ограждений, замену люков. Средний процент выполнения работ по асфальтированию проезжей части составляет 97% (851 тыс. кв. м.), по ремонту тротуаров — 82% (155 тыс.).

В 2017 году выполняются работы по благоустройству проспекта Ленина от Московской до 8 Марта. Сегодня выполнена замена брусчатки (готово на 98%), укладка бетонной плитки в бульварной части (100%), а также проведена замена объектов светофорного регулирования и укладка асфальтобетонного покрытия на дороге (98%). Рабочие устанавливают скамейки (60%) и восстанавливают газоны (80%).Кроме того, Комитет благоустройства ремонтирует фан-зону ЦПКиО, где будет проходить фестиваль болельщиков.

При подготовке Екатеринбурга к ЧМ-2018 в районе стадиона «Екатеринбург-Арена» реконструированы улицы Репина, Татищева, Московская, Токарей, переулок Пестеревский и другие. В квартале Репина ведётся реализация проекта «Бульварная лента», который объединяет зелёные и пешеходные зоны в единое кольцо. Проект готов уже на 80%.

«Город изменился. Если вспомнить весну и то, что стало сейчас, — это разительные перемены. Понятно, что были определенные неудобства, но сейчас эти обновленные участки стали лучше, и работают они совершенно по-иному», -рассказал председатель постоянной комиссии Екатеринбургской городской Думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Владимир Крицкий.