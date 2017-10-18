Евгений Куйвашев предложил новую площадку для строительства храма святой Екатерины

Основные вопросы у горожан возникали не к макету, а к месту сооружения храма. Теперь предложен другой, компромиссный вариант. Фото: Макет, разработанный Михаилом Голобородским

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел заседание рабочей группы по вопросам строительства в столице Среднего Урала храма святой Екатерины, на котором заявил, что храм должен строиться в атмосфере общественного согласия.

В совещании приняли участие Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, инициаторы проекта генеральный директор УГМК Андрей Козицын и председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин, руководители Фонда святой Екатерины и ряда предприятий Свердловской области.

-Решение обратиться к вам с предложением рассмотреть иную площадку для строительства Храма Святой Екатерины я принял еще весной. Безусловно, было бы некорректным делать такие заявления в ходе избирательной кампании. Но залог успешной реализации этого благого дела в превращении его в общегражданский проект, - заявил Евгений Куйвашев. В результате обсуждения, было принято решение рекомендовать Градостроительному совету рассмотреть вариант строительства храма святой Екатерины на площадке у Театра драмы.