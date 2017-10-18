В Екатеринбурге следователи начали проверку по факту травмирования женщины и ребёнка в маршрутке

Маленькую девочку доставили в больницу с ушибом мягких тканей головы. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге в результате падения в маршрутке пострадали пожилая женщина и пятилетняя девочка. Следователи проводят проверку.

Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошёл утром 17 октября в автобусе марки «Peugeot», ехавшем по Первомайской от Мира в сторону Комсомольской. По предварительным данным, в результате резкого торможения произошло падение двух пассажиров: женщины 65 лет, и пятилетней девочки. Взрослая пострадавшая была госпитализирована с переломом лучевой кости левой руки и ушибом правого бедра. Маленькую девочку доставили в больницу с ушибом мягких тканей головы. Известно, что водитель маршрутки имеет большой стаж вождения.

В рамках организованной проверки, следователи дадут ситуации правовую оценку. Проводятся необходимые исследования для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших,