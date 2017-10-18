Составлен ТОП-7 самых опасных перекрёстков для пешеходов в Екатеринбурге

Карта ДТП с участие пешеходов в Екатеринбурге. Фото: скрин карты

Активисты отделения фонда "Гражданский патруль" в Свердловской области составили ТОП-7 самых опасных перекрёстков для пешеходов в Екатеринбурге. Для этого использовались данные о наездах автомобилей за последние два года с официального сайта ГИБДД.

В ТОП-7 вошли перекрёстки: Космонавтов - Индустрии (зарегистрировано 7 ДТП с 7 пострадавшими), Техническая от Теплоходного до Надеждинской (6 ДТП, 5 пострадавших, 1 погибший), Гагарина - Блюхера - Мира (6 ДТП, 6 пострадавших), Амундсена - Волгоградская (6 ДТП, 6 пострадавших), Посадская - Гурзуфская (5 ДТП, 6 пострадавших), Малышева - Белинского - Красноармейская (4 ДТП, 4 пострадавших), Малышева - Мира (4 ДТП, 4 пострадавших).

Как сообщается в официальной группе активистов в социальных сетях, причинами частых наездов стали недостаточная освещённость участков, широкие дороги, что позволяет водителям разгоняться до предельных 80 км/час. Кроме того, обращается внимание на то, что на улице Малышева расстояние между переходами (от Белинского до Мамина-Сибиряка) составляет 320 метров, хотя, по нормативам, пешеходные переходы необходимы в городе через каждые 200-300 метров.

- Мы рекомендуем ограничить скорость до 30 км/час, произвести монтаж дополнительного освещения, организовать островки безопасности для пешеходов на всех опасных участках. Проспект Космонавтов и улицу Малышева можно сузить с 6-полосных автомагистралей до 4-х полосных, что снизилась возможность разгона. На перекрёстке улиц Малышева и Красноармейская необходимо установить светофор, - рассказал руководитель регионального отделения Роман Тихонов.

При этом не все в социальных сетях разделяют эти рекомендации, особенно в части сужения проезжей части дорог.

Напомним, ранее активисты составляли карту ДТП с участием пешеходов, произошедших за последние два года в Екатеринбурге, в том числе в тёмное время суток.