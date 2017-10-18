Россия ушла в минус: в 2016 году государственные расходы превысили доходы на 2956,4 миллиарда рублей

На сайте Кремля опубликован отчёт об исполнении федерального бюджета за 2016 год. Согласно приведённым цифрам, расходы государства превысили доходы на 2956,4 млрд рублей.

Объём дефицита составил 3,4% от ВВП. При этом изначально ожидалось не более 3% от ВВП, то есть 2360,2 млрд рублей.

В качестве доходов в федеральный бюджета в 2016 году поступило 13 460,0 млрд рублей, расходы составили 16 416,4 млрд рублей.

Добавим также, что по итогам периода инфляция достигла 5,4% - это на один процентный пункт ниже планового значения.