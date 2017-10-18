У алиментщика из Богдановича арестовали автомобиль Toyota Town Ace за долги

Долг составил 287 тыс. рублей. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Судебные приставы взыскали задолженность по алиментным платежам с жителя Богдановича. Долг составил 287 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, в Богдановичский районный отдел судебных приставов поступил документ о взыскании алиментных платежей на троих детей с 30-летнего жителя в размере 287 тыс. рублей.

Отмечается, что исполнительный лист был направлен по месту работы должника, для удержания заработной платы. Однако мужчина стал скрываться от судебных приставов и часто менять место работы, пока вовсе не уволился и не встал на учёт в Службу занятости населения. Таким образом алименты не уплачивались и задолженность росла. Вследствие чего должника ограничили в праве управления автодорожным средством.

Также у мужчины значится ещё один долг, образовавшийся после раздела имущества с бывшей женой, для погашения которого у должника был арестован автомобиль – Toyota Town Ace.

После применения серьёзных мер мужчина погасил задолженность по алиментным выплатам, с него сняли ограничение в специальном праве на управление транспортным средством. Деньги перечислены бывшей жене. А автомобиль оценён и передан на реализацию в ТУ Росимущества по Свердловской области, полученные средства пойдут в счёт погашения дола перед взыскательницей.