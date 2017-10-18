Детские и кукольные театры Среднего Урала получат от правительства РФ почти 10 миллионов рублей

Правительство России распределило 220 млн рублей на поддержку региональных детских и кукольных театров. Фото: Александр Зайцев

Правительство России распределило 220 млн рублей на поддержку региональных детских и кукольных театров. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как сообщается на сайте Правительства РФ, субсидии от государства получат детские и кукольные театры из 73 регионов РФ. Деньги выделяются в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы.

Согласно опубликованному документу, средства распределяются с учётом потребностей, исходя из бюджетной обеспеченности и количества целевых учреждений культуры в конкретных регионах. Завяленным требованиям соответствуют 148 театров.

В список субъектов РФ, попадающих под субсидирование, попала и Свердловская область. На развитие дестких и кукольных театров Среднего Урала правительство РФ выделит 9 млн 819 тыс. рублей.

Отмечается, что такая государственная поддержка регионам предоставляется впервые. Ожидается, что выделение средств создаст «дополнительные условия для совершенствования системы государственной поддержки в сфере культуры и искусства и реализации субъектами Федерации программ поддержки детских и кукольных театров».