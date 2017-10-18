В Верхнем Дуброво пустили долгожданный путепровод через железную дорогу

Работы выполняла ООО "Жасмин". Стоимость работ - более 400 млн рублей. Фото: Елизавета Мурашова

В ГО Верхнее Дуброво пустили долгожданный путепровод через железную дорогу. До его появления несколько десятилетий жители поселка простаивали в пробках у закрытого переезда от получаса и более. С торжественным событием верхнедубровцев поздравили помощник Президента РФ Игорь Левитин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Новая дорога - это всегда приятно. Я понимаю, насколько вам это приятно и поздравляю вас, - обратился к жителям Игорь Левитин.

Евгений Куйвашев отметил, что событие ждали не только жители, но и инвесторы, которые ходят прийти в муниципалитет.

Строительство моста через железную дорогу стартовало в августе прошлого года и по первоначальным планам должно завершиться только к ноябрю 2019 года. Обьект сдали раньше срока почти на два года. До сегодняшнего дня в связи со строительными работами выезд из посёлка был перекрыт, поэтому жители пользовались временной объездной дорогой - таким образом время в пути до Екатеринбурга увеличивалось на 15-20 минут.

Усугубляло ситуацию то, что переезд по сути делил поселок на две части, поэтому жителям микрорайона "Обсерватория" и верхнедубровцам, проживающим по улицам Карла Маркса и Урицкого для того, чтобы попасть в центр поселка, где расположены все обьекты соцкультбыта, приходилось делать крюк по этой объездной дороге. Такой объезд был критичен для машин Скорой помощи, для пожарных, в работе которых дорога каждая минута. Теперь путь из отдаленной части посёлка в центральную не превысит и пяти минут.

- Я считаю, что это третье важное событие в жизни поселка. Первое - это решение Арамильского исполкома о выделении земель для строительства улицы Карлма-Маркса - благодаря этому появился поселок. Второе - это решение о переводе в годы Великой отечественной войны об эвакуации из Ленинграда завода, который в последствии стал нашим градообразующим предприятием. Третье важное событие происходит сегодня, - отметил глава Верхнего Дуброво Валерий Конопкин.