Жители Екатеринбурга смогут улететь в космос

Мультимедийное шоу для детей и взрослых «МультиКосмос» впервые пройдёт в Екатеринбурге. Фото предоставлено организаторами.

В субботу, 21 октября в Екатеринбурге пройдёт мультимедийное шоу для детей и взрослых "МультиКосмос". Участники мероприятия отправятся в путешествие по Солнечной системе, чтобы спасти её от Чёрной дыры. В спектакле используется уникальный для РФ интерактивный развивающий видеоконтент и управляемые светодиодные браслеты.

Запуск космического корабля состоится в Доме офицеров в субботу 21 октября 3 раза: в 11:00, 14:00 и 17:00. Каждый из участников получит специальное устройство для управления миссией - светодиодный браслет - и пройдёт специальное обучение. Зрители узнают о том, как устроена Солнечная система, какие планеты входят в неё, удивятся космическим открытиям человечества и просторам Вселенной. Все зрители станут учениками “Космической академии” и вместе с героями - отважными рейнджерами совершат путешествие по планетам и космическому пространству, выполняя увлекательные задания.

Образовательное шоу для детей и родителей "МультиКосмос" - мультимедийное представление на большом экране с возможностью управления развитием событий, яркое зрелищное световое шоу и интерактивные площадки: шоу космических явлений, множество фотозон с 3D-иллюзиями, на фоне которых можно фотографироваться, VR-аттракционы и космическая беспроигрышная лотерея. Премьера "МультиКосмоса" состоялась в апреле в Кировской области, а осенью этого года шоу будет показано в более чем 50 городах России.

Присоединиться к экипажу можно на сайте http://мультикосмос.рф/екатеринбурги в группе https://vk.com/multikosmos_ekaterinburg.

Покупка билетов: онлайн на сайте http://мультикосмос.рф/екатеринбурги в кассе места проведения.