На Среднем Урале прокуратура разрешила детям ходить в школы без прививки от гриппа

Инициатива муниципальных властей противоречила федеральному законодательству. Фото: Павел Ворожцов

Прокуратура Свердловской области опротестовала постановление главы Новолялинского городского округа, запрещающее пускать в школы детей, не привитых от гриппа. Инициатива муниципальных властей противоречила федеральному законодательству.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в Новолялинском ГО местным главой было подписано постановление «О мерах по предупреждению распространения ОРВИ и гриппа в эпидемический сезон 2017/2018 года». Документ запрещал пускать в школы и детские сады учащавшихся и сотрудников, не привитых против сезонного гриппа. Кроме того, в учебных заведениях распространялось объявление об обязательном прививании сезонного заболевания.

«В Конституции Российской Федерации устанавливается общедоступность школьного образования и запрет дискриминации в сфере труда. В соответствии с действующим федеральным законодательством органы местного самоуправления могут участвовать в деятельности по здравоохранению, однако не наделены полномочиями по установлению запретов для граждан в данной сфере», - говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки, прокуратура заключила, что отсутствие прививок от гриппа или других инфекционных заболеваний, не может являться условием для отказа в правах, предусмотренных законодательством о труде и об образовании. Кроме того, «выявленные нарушения ущемляют конституционные права работников муниципальных образовательных учреждений на труд, а также права обучающихся на получение общедоступного образования».

Протест прокурора был удовлетворён, а пункт постановления об обязательном прививании сотрудников и детей отменён.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», согласно опросу ВЦИОМ, посвящённого детской вакцинации, 49% россиян не хотят делать своим детям прививки от гриппа.