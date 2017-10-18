В России с каждым месяцем растёт выпуск легковых автомобилей

Только в сентябре выпущено 126 тыс. машин, что на 21,9% выше показателя 2016 года. Фото: Алексей Кунилов

Согласно данным аналитического агенства "Автостат", с начала года с российских конвейеров сошло 977 тыс. легковых автомобилей (на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Только в сентябре выпущено 126 тыс. машин, что на 21,9% выше показателя 2016 года.

Производство грузовиков за прошедшие девять месяцев также выросло на 14,2% и составило 108 тыс., в сентябре - 16,3 тыс. экземпляров (+14,4% к сентябрю 2016 года).

Увеличился и выпуск автобусов на 12,3% до 18,5 тыс. ТС с января по сентябрь. В прошлом месяце заводы выпустили 2,9 тыс. автобусов (-4,4%).