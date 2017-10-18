Свердловчане стали чаще звонить психологам из-за проблем с детьми и подростками

В общей сложности за девять месяцев 2017 года на взрослую и детскую линию поступило около 4,5 тыс. звонков. Фото: Павел Ворожцов

За девять месяцев текущего года зафиксирован рост обращения свердловчан к психологам областного кризисного телефона доверия. Количество обращений связанных с детьми и подростками увеличилось на 34% относительно прошлого года.

Как сообщает областной департамент информполитики, родители чаще всего обеспокоены интересами подрастающего поколения, которые связаны с посещением различных интернет площадок, внезапными переменами во взглядах, резким ухудшением настроения и нежеланием учиться.

«В сознании родителей происходит переход от простой констатации проблемной ситуации к активному поиску нужных перемен, пониманию того, что именно они, взрослые, должны сделать первый шаг навстречу к ребенку, быть вместе с ним, по-настоящему слышать и поддерживать его», – рассказала руководитель психологической службы Елена Прохорова.

В общей сложности за девять месяцев 2017 года на взрослую и детскую линию поступило около 4,5 тыс. звонков. Звонившие обсуждали с психологами отношения, делились внутриличностными переживаниями. В основном они говорили о переживаниях, которые вызваны со сложной жизненной ситуацией, необходимостью принятия важных решений, жилищным вопросом, финансовыми трудностями и болезнями близких. Для подростков были актуальны темы отношений со сверстниками, первой влюблённости, одиночества и низкой самооценки.

Напомним, что круглосуточный бесплатный телефон психологической помощи министерства здравоохранения Свердловской области работает как для взрослых – 8 800-300-11-00, так и для детей – 8 800-300-83-83.