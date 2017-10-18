Евгений Куйвашев поручил кабмину активизировать работу по развитию системы допобразования на Среднем Урале

Сегодня, 18 октября, на заседании правительства Свердловской области глава региона поручил кабмину активизировать работу по развитию системы допобразования. Об этом сообщает областной департамент информполитики.
«В нашей программе «Пятилетка развития» мы декларируем 100-процентный охват дополнительным образованием детей в возрасте от пяти до 18 лет. Этот вопрос необходимо детально проработать, в том числе, учитывая мнение детей и родителей», – отметил Евгений Куйвашев.
В регионе сегодня работают 210 организаций допобразования, в которых обучаются более 200 тыс. детей. В 43 муниципалитетах создано 66 базовых площадок Дворца молодёжи, на которых проходят занятия по профориентации , робототехнике, 2D- и 3D-моделированию.
Губернатор Сверлдовской области также поручил продолжить работу с победителями чемпионатов рабочих профессий по методике WorldSkills, чтобы привлечь их в качестве преподавателей и наставников в колледжи и техникумы.
«Итоги 2016 года в сфере образования подведены, а тренды вытекают из концепции программы «Пятилетка развития». Это доступность школьного образования, всё, что касается увеличения мест в ОУ, развитие Межрегионального центра компетенций, участие в движении WorldSkills, работа с одарёнными детьми. Приоритетные задачи – увеличение мест в школах, переход на односменный режим обучения», – рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков.