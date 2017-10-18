Свердловские фермеры пожаловались на нехватку зоотехников и ветеринаров

Молодые специалисты не очень спешат строить карьеру в селе. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские сельхозтоваропроизводители пожаловались на нехватку зоотехников и ветеринаров. Согласно прогнозам, через пять лет эти специалисты могут вообще исчезнуть с предприятий, если не принять должных мер.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области, о проблеме заявил президент компании «Молочная благодать» Юрий Жуков. По его словам, на многих фермах остро стоит вопрос наличия специалистов животноводческой сферы. Особенно это касается молодёжи - обладающие современными знаниями и навыками молодые люди попросту не хотят оставаться в сёлах.

Предприниматель уверен, что удержать перспективных специалистов на селе можно путём предоставления жилья - причём не квартир, а домов.

Кроме того, на заседании комитета Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды представители многих предприятий сообщили, что у них по-прежнему возникают проблемы с получением кредита в «Россельхозбанке».