В Свердловской области пройдёт около сотни мероприятий к 100-летию комсомола

В Свердловской области в рамках празднования 100-летия комсомола Урала пройдёт порядка сотни мероприятий. Юбилей отметят в 72 муниципалитетах региона.

Как сообщает областной департамент информполитики, на Среднем Урале продолжается подготовка к празднованию 100-летия Российского Союза Молодёжи. Открыл череду торжественных мероприятий фестиваль молодёжной патриотической песни «Беспокойная молодость моя», прошедший в конце сентября. В нём приняли участие 154 представителя вокальных коллективов. Ещё один проект - выставка архивных документов «К 100-летию уральского комсомола».

До конца месяца в рамках празднования пройдёт выставка «Юность - красная заря», откроется экспозиция книг специальных форматов для незрячих читателей, а также состоятся экологические акции по высадке деревьев на аллее ВЛКСМ. Кроме того, уральцев ждут субботники, акция «Мы – граждане России» и конференция «Опыт и перспективы развития молодёжных объединений на предприятиях» в рамках фестиваля работающей молодёжи «Юность». Продолжит программу торжеств читательская конференция «Нас водила молодость». Кроме того, на Среднем Урале пройдёт ритуал возложения цветов к памятнику «Комсомолу Урала», торжественное мероприятие «Юность комсомольская моя» и Областной сбор молодёжных и детских объединений «Россию Строить Молодым».

Главное торжественное мероприятие «Встреча поколений» пройдёт 29 октября во Дворце молодёжи. Планируется, что его участниками станут более 1 500 человек.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», мероприятия, приуроченные к 100-летию Российского Коммунистического Союза Молодёжи — Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи — Российского Союза Молодёжи, состоятся в Свердловской области в 2017 и 2018 годах.