В рейтинге ТОП-20 самых богатых знаменитостей в Европе лидирует писательница Джоан Роулинг

Почти половину своего дохода за последние 12 месяцев Роулинг получила за написание пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя». Фото: Эльвира Ибрагимова

Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей за последние 12 месяцев. Лидирующую позицию занимает автор книг о Гарри Поттере.

По версии журнала, за прошедшие 365 дней известная писательница Джоан Роулинг смогла заработать более 95 млн долларов. На сегодняшний день она является самым высокооплачиваемым автором во всём мире. Почти половину своего дохода за указанный период времени Роулинг получила за написание пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя».

На втором месте в списке разместился футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который пополнил своё состояние на 93 млн долларов благодаря продлению контракта с «Реалом» и бренду CR7. Завершает тройку лидеров британская группа «Coldplay» с заработком в $88.

Отмечается, что единственными прекрасными представительницами в рейтинге стали Роулинг и певица Адель. ТОП-20 самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы в совокупности заработали 1,06 млрд долларов за последние 12 месяцев. Стоит сказать, что суммы представлены до уплаты налогов.