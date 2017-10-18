Нарушения в рекламе интернета от «Мотива» оценили в 100 тысяч рублей

Поводом для наказания стали сравнительные характеристики. Фото: Павел Ворожцов

Свердловские антимонопольщики оштрафовали сотового оператора за нарушения в рекламе 4G интернета. Поводом для наказания стали сравнительные характеристики.

Как сообщает пресс-служба УФАС по Свердловской области, на нарушении рекламного законодательства попалось ООО «Екатеринбург-2000» (входит в состав телекоммуникационной группы «Мотив»).

Антимонопольный орган признал факт нарушения в распространении рекламы 4G интернета. В тексте объявления говорилось: «Мотив 4G, пожалуй, лучший интернет 4G в нашем городе!».

По мнению антимонопольщиков, данная реклама содержит некорректные сравнения с аналогичными товарами других производителей, а также не соответствующие действительности сведения о его преимуществах.

Кроме того, в объявлении присутствует сравнительная характеристика: «пожалуй, лучший интернет». Однако по каким критериям осуществляется данное сравнение, не указано.

«Наличие в рекламе слова «пожалуй» не снижает заявляемую степень превосходства рекламируемой услуги над аналогичными услугами других компании, поскольку основания или источники такого предположения не указаны», - говорится в сообщении антимонопольного органа.

По результатам рассмотрения Свердловское УФАС России признало ООО «Екатеринбург-2000» виновным в совершении административного правонарушения и назначило штрафа в размере 100 тыс. рублей, который компания уже выплатила.