В репертуар сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» вернут «Матильду»

Объединённая сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» считает возможным вернуть в свой репертуар нашумевшую киноленту «Матильда».

Как сообщает пресс-служба сети кинотеатров, благодаря активной работе правоохранительных органов и принятым мерам руководству учреждений позволено принять решение о возвращении фильма в свой репертуар.

«Мы благодарны правоохранительным органам и спецслужбам за всё, что они сделали за последний месяц, чтобы мы могли быть уверены в безопасности наших зрителей. Мы стремимся предоставлять своему зрителю самый широкий выбор репертуара, поэтому принятое месяц назад решение о невозможности показа фильма «Матильда» далось нам нелегко. Мы рады, что ситуация стабилизировалась и мы всё-таки сможем показать картину в своих кинотеатрах», — рассказал гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Роман Линин.

Ранее сеть кинотеатров отказалась показывать фильм, объясняя такое решение желанием обезопасить своих посетителей.