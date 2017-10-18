С 20 октября сотрудники ГИБДД не будут изымать права на месте нарушения

С 20 октября сотрудники ГИБДД не будут изымать права на месте нарушения. Фото: Алексей Кунилов

В России с 20 октября в силу вступает новый административный регламент ГИБДД. Теперь у нарушителя ПДД не будут изымать права на месте происшествия, он сможет сдать их в течение последующих трёх дней, сообщил начальник управления ДПС, спецмероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков в рамках пресс-конференции, пишет "РИА Новости".

"Исключены нормы, связанные с изъятием водительского удостоверения и запрещением эксплуатации ТС, выступавшие ранее как меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении", — цитирует "РИА Новости" слова Александра Быкова.

Добавим, документ также отменяет запрет на проверку ТС вне стационарных постов. Сотрудники ГИБДД будут ориентированы на наблюдение в местах наибольшей аварийности и на опасных участках. При этом, по словам Александра Быкова, автомобиль ДПС должен быть виден участникам дорожного движения.

Новый регламент предусматривает оформление ДТП по европротоколу без участия уполномоченных сотрудников полиции.

Отмечается, что документ не запретит гражданам снимать сотрудников ГИБДД на видеокамеру, несмотря на то, что этот пункт исключили из регламента. Кроме того, автоинспекторы обязуются доставить водителя, доказавшего трезвость, обратно к машине.