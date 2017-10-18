Россия в пять раз снизит порог беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах

На данный момент порог беспошлинного ввоза в Россию является одним из самых высоких в мире - он равен 1000 евро. Фото: Александр Зайцев

Россия в пять раз снизит порог беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах. Снижение будет происходить поэтапно и достигнет запланированной отметки к 2020 году.

Как сообщает "Российская газета", схема понижения порога прописана в проекте Стратегии развития электронной торговли до 2025 года. Его сегодня опубликовал Минпромторг РФ.

На данный момент порог беспошлинного ввоза в Россию является одним из самых высоких в мире - он равен 1000 евро. Это значит, что если на товары, заказанные в зарубежных интернет-магазинах, за месяц потрачено не более 1000 евро, то такая покупка не облагается таможенной пошлиной в 30%.

Согласно Стратегии, уже с января 2019 года порог будет снижен в два раза, до 500 евро. Ещё через год он достигнет ожидаемого значения в 200 евро.