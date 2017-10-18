Сборная России по футболу сыграет с бразильцами

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Бразилии. Встреча состоится 23 марта 2018 года в Москве.

— Мы считаем, что для нас будет важно почувствовать атмосферу России, увидеть местных болельщиков и стадион. Пребывание в стране, которая примет чемпионат мира, даст нам возможность оценить то, как мы будем жить и работать там. Нашей целью было провести четыре матча высокого уровня накануне турнира. Мы встретимся с Японией, Англией, Германией и Россией. Это будет хорошей основой для сплочения и строительства команды, — отметил координатор сборной Бразилии по футболу Эду Гаспар.

Напомним, что совсем недавно подопечные Станислава Черчесова провели две контрольных встречи с представителями Азии — Южной Кореей (4:2) и Ираном (1:1). До конца года россияне встретятся с двумя грандами мирового футбола — сборными Испании и Аргентины.